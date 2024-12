De Staatscommissie Demografie, weet u nog? Die begon ooit met het verspreiden van nepnieuws, werd gecorrigeerd door GeenStijl en ging aan de slag. Maar dat was voor 7 oktober en voor 7 november, en vooral voor 22 november vorig jaar. En hee. Er kantelt iets. Toegegeven, half BlueSky (alle mensen die vroeger 'wetenschap is niet ook maar een mening' zeiden) is vandaag over zijn theewater omdat de Tweede Kamer graag wetenschappelijk onderzoek wil naar normen en waarden onder migrantengroepen, maar dat is een achterhoedegevecht. Zelfs Timmerfrans omarmde gisteren het rapport van de commisie-Van Zwol, waarin gesteld wordt dat het wel een beetje druk wordt in dit land. Belangrijk debat naar wij dachten, veel fracties (oa JA21) sturen hun voorzitter, maar Geert Wilders zijn kat (Maikel Boon). We kijken.

UPDATE: LUNCH! Half vier verder