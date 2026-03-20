Leuk nieuws voor iedereen die altijd klaagt dat alles wel duurde wordt, maar niet goedkoper: bij benzine en diesel is dat nu ook echt zo. De adviesprijzen liggen nu op 2 euro en 56,5 cents voor benzine en 2 euro en 64,1 cents voor diesel en dat was nog nooit zo hoog, zelfs afgelopen dinsdag was benzine niet zo duur. Maar! Alles komt goed. Het IEA, een soort IKEA maar dan zonder K en ze verkopen er ook geen meubels maar adviezen over energie, komt namelijk met een waarschuwing. "De organisatie spreekt van de "grootste verstoring ooit" op de wereldwijde oliemarkt, nu de doorvaart van door de Straat van Hormuz vrijwel volledig is gestremd door Iraanse blokkades. Het IEA adviseert onder meer om thuis te werken en met het openbaar vervoer te reizen zodat er minder benzine verbruikt wordt." Ho wacht.

LIVEBLOG OVER UW BENZINEPRIJS: HIERRR