Hè hè, minister Van Weel onderzoekt legalisering pepperspray
Spuit eer gij bespoten wordt
En zo levert de ontstane femicide-tumult na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam-Zuidoost na 2 weken eindelijk iets concreets op. Minister David van Weel gaat onderzoeken of het kan worden toegestaan om ter zelfverdediging pepperspray bij je te dragen. Het spul werkt, wordt in Duitsland massaal verkocht en het is eigenlijk belachelijk dat het in Nederland verboden is. Symptoombestrijding terwijl er meer aan de hand is, waarschijnlijk. Het helpt in ieder geval beter voor het beschermen van vrouwen dan Instagram-posts, spreuken op Abri's, fiets- en wandeltochten, t-shirts van Stella Bergsma, podcasts van Tim Hofman of het uitbannen van seksistische grapjes. Bovendien voorkom je dat vrouwen massaal pistolen in huis halen, hetgeen wij ten sterkste ontraden.