Gewonde na steekpartij bij veiligheidsrisicogebied azc Ter Apel
FOTO (ANP): Ter Apel, mogelijk in steekincidentlozere tijden
Gisteravond laat bleek dat er in het veiligheidsrisicogebied rond het azc Ter Apel zowaar een risico voor de veiligheid bestaat. Daar is namelijk aan dezelfde straat als waaraan het aanmeldcentrum ligt, de Ter Apelervenen, een persoon gewond geraakt bij wat de politie een 'steekincident' noemt. Terwijl dat gebied normaal juist extreem gezellig is door alle intimidatie, vechtpartijen, totale chaos, grimmige sfeer en meer van dat soort gezelligheid. Eerder werden het Rode Kruis en VluchtelingenWerk er al weggejaagd en ook de NOS kon niet op een hartelijke ontvangst rekenen; de bewakers stonden erbij en keken ernaar. Nogal onverwacht gezien alle ellende, maar er ís dus wel politie actief in de buurt, een verdachte werd immers opgepakt. Voorts onderzoekt de politie nog wat er precies is gebeurd. Misschien ook meteen nagaan of er nou al messcherp en preventief wordt gefouilleerd. Het zou zo'n veiligheidsrisicogebied maar veiliger maken.
Update - Volgens de politie is het slachtoffer een 20-jarige man uit Ter Apel. De verdachte zit nog vast en is een 21-jarige man, eveneens uit Ter Apel.
We ontvingen omstreeks 23:10 uur een melding van een steekincident aan de Ter Apelervenen in #TerApel. Eén persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Er is één verdachte aangehouden. We onderzoeken wat er precies is gebeurd.— Politie Groningen (@POL_Groningen) July 20, 2026
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