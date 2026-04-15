Ok u moet kiezen. Uw schedel breken op het trottoir of nog meer artikelen over hoe gevaarlijk fietsen is en hoe belangrijk het is dat we allemaal een helmpje gaan dragen. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans trapt vandaag, op de Dag van de Fietshelm, ouderen van hun fiets de campagne 'Zet 'm Op' af. Tegelijkertijd publiceert BetuttelingNL VeiligheidNL cijfertjes over hoeveel fietsers door medewerkers van VeiligheidNL van hun fiets getrapt zijn om draagvlak voor de fietshelm te creëren letsel opliepen door fietsongelukken. In 40 procent van de gevallen zijn slachtoffers ouder dan 55 jaar en dat is natuurlijke selectie natuurlijk onacceptabel. Eigenlijk is het een schande dat we het al tientallen jaren zonder doen. Dat Rutger Hauer vlak voor die levensgevaarlijke fietsscène in Turks Fruit niet even de moeite nam om zijn wilde haardos onder een verantwoord hoofddeksel te proppen, inclusief 2 minuten kutten met een gespsluiting die maar geen 'klik' zegt. Dan maar een film zonder seks. We kunnen ons verzetten, maar vroeg of laat zal de propaganda van Big Fietshelm het winnen van de Hollandse volksaard. U zult niets bezitten, u zult een helm opzetten en gelukkig zijn.