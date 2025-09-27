Verkeersinformatie: VIER pantserhouwitsers leggen halve land plat
Gewoon omdat het moet
Hallo Nederland. Hier Radio Oranje. Hier volgt een bericht voor al het wegverkeer in de wijde omgeving van OIRSCHOT TOT EN MET STROE VOOR ZATERDAG 27 SEPTEMBER. Haal niet in, blijf rechts rijden, ga niet tüteren, toon begrip en raak niet in de slip, en maak vooral geen selfie-foto's vanuit uw rijdend voertuig, van de vetcoole VIER PANTSERHOUWITSERS die vanuit Oirschot EXTRAGEHEIM onderweg zijn naar Stroe, voor een live AMMO-oefening. Deze 4 enorme mobiele carbidkannonnen mogen ALLES wat u als NuKuBu niet mag. Door rood rijden, over een rijstrook met een rood kruis rijden, op de mobiele telefoon kijken onder een focus-flitser, asbakje leegflikkeren door het portierraam,
wapperen met een prinsenvlag, 60 km/h op de snelweg rijden, en strijdliederen draaien op de boordradio. Beter blijft u uit de buurt van Oirschot tot Stroe. Mede namens Gijssie Tuinman, BEDANKT.
FOTO UPDATE: daar gaan ze
