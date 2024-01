Kijk je staat in dit land de helft van de tijd in de file maar te laat arriveren op je afspraak is nog altijd beter dan helemaal niet arriveren op je afspraak, niet weten of je arriveert op je afspraak, door tachtig hoepeltjes springen om te kunnen arriveren op je afspraak en je groen en geel betalen voor de reis zodat je afspraak waardeloos is - in al die gevallen reis je met de trein. Bovendien meur je dan naar patatje joppie, pis van zwervers, vol toilet en eau de opgepropt. Niet leuk! Welnu: "Het aantal auto’s in Nederland stijgt in razend tempo." Omdat, als puntje bij paaltje komt, een auto de enige betrouwbare en snelle manier is om jezelf van A naar B te slepen. Zo'n Groep Timmermans het heeft over 'meer nadruk op lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit en minder op het gebruik van privéauto’s' en dat is leuk bedacht als je thuis van de koelkast naar de bank pendelt maar niet als je van pak 'm beet Zuidwolde naar Zwolle moet. Derhalve minder nadruk op DE LUCHTFIETS graag!