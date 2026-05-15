Automobilisten steken massaal drugstests in hun reedt

Nederland op z'n Nederlandst

controle van de politie met ferry

Goed nieuws voor Ferry Doedens en alle anderen die met drugs op achter het stuur kruipen om de Nederlandse wegen te berijden: een drugstest is gewoon te weigeren. En dat doen Nederlanders dan ook op grote schaal, zo blijkt uit door RTL Nieuws opgevraagde politiecijfers. In 2022 waren er nog 1.353 weigeraars, in 2025 kwam het aantal op 2.221. Kun je zeggen dit land is afgegleden tot een walgelijke politiestaat waarin niks meer mag, maar je kan ook zeggen dat de drugsgebruikende automobilist eindelijk zijn zelfvertrouwen heeft hervonden en zich niet zomaar meer met een drugstest in het riet laat sturen. Dat drugsgebruik komt uiteindelijk ook maar voort uit onzekerheid. Dan nu alleen wel het slechte nieuws voor Ferry Doedens en alle anderen die met drugs op achter het stuur kruipen om de Nederlandse wegen te berijden: het weigeren van een drugstest is ook hartstikke strafbaar. Dus waar men eigenwaarde wint, verliest men het rijbewijs. Tel uit je winst!

Tags: drugstest, auto, verkeer
@Dorbeck | 15-05-26 | 13:37 | 90 reacties

