Frankrijk: automobilist rijdt op mensen in, tien gewonden, twee kritiek, dader riep "Allah Akbar" tijdens arrestatie, "motief onduidelijk"

Mag dit?

Later meer. Waar? Het Franse eiland Oléron (maps). Aantal gewonden? Volgens tv-zender BFMTV 10, waarvan twee in kritieke toestand. Dader? Gearresteerd en riep tijdens zijn arrestatie "Dieu est grand", maar dan in het Arabisch. Motief? Volstrekt onduidelijk! De verdachte is een bekende van de politie, maar stond niet bekend als geradicaliseerd. "Hij staat bekend om talrijke overtredingen, met name vanwege zijn regelmatige drugs- en alcoholgebruik."

Tags: Frankrijk, auto, gewonden
@Spartacus | 05-11-25 | 13:04 | 279 reacties

Reaguursels

