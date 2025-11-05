Frankrijk: automobilist rijdt op mensen in, tien gewonden, twee kritiek, dader riep "Allah Akbar" tijdens arrestatie, "motief onduidelijk"
Mag dit?
Passants percutés sur l'Île d'Oléron: le conducteur a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation, indique le parquet de La Rochelle pic.twitter.com/2uBn5yRnRY— BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025
Later meer. Waar? Het Franse eiland Oléron (maps). Aantal gewonden? Volgens tv-zender BFMTV 10, waarvan twee in kritieke toestand. Dader? Gearresteerd en riep tijdens zijn arrestatie "Dieu est grand", maar dan in het Arabisch. Motief? Volstrekt onduidelijk! De verdachte is een bekende van de politie, maar stond niet bekend als geradicaliseerd. "Hij staat bekend om talrijke overtredingen, met name vanwege zijn regelmatige drugs- en alcoholgebruik."
Oléron: Pascal Markowsky, député RN de Charente-Maritime, indique qu'une de ses collaboratrices parlementaires "est très sérieusement touchée" pic.twitter.com/3D3GMHGSzo— BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025
Reaguursels
