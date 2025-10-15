achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZIEN! De nieuwe Mercedes-Benz Vision Iconic, 'ontwerp beïnvloed door Mercedessen uit het verleden'

Die Mercedes uit het verleden kennen we nog wel

In de Formule 1 draait Mercedes dan misschien niet geweldig, ondanks winst in de laatste race, maar in de Duitse fabrieken draait Mercedes ouderwets op volle toeren. Zo rolde daar gisteren de nieuwe Mercedes-Benz Vision Iconic uit en dat ding is, met invloeden uit het verleden, niets minder dan een onwijs gave BAK. Een heuse lange neus naar Franse, Italiaanse, Japanse, Chinese en Amerikaanse auto's. Een soort Batmobiel, hoewel de Mercedes volgens sommigen veel meer weg heeft van de jaren 30-Benz 770. Laten we het erop houden dat het uitstekend nieuws is dat Duitsland in meerdere opzichten weer wat ambitie toont, maar dat we tegelijkertijd best zijn opgelucht dat deze wagen niet dakloos is en dat Duitsland momenteel het antoniem van een charismatische leider kent. Meer BEELD hieronder.

Ja mooi ding

Tags: auto, mercedes, benz, vision iconic
@Dorbeck | 15-10-25 | 19:59 | 204 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Wat is een ZWARE AUTO volgens media

Personenauto's worden volgens het CBS steeds zwaarder. Maar wat is nou een zware auto? Dat weten we op basis van de foto's

@Mosterd | 28-04-25 | 15:30 | 250 reacties

Man die auto in brand stak op Dam dood

De man die een auto in de fik stak op de Dam is dood

@Mosterd | 16-04-25 | 11:12 | 55 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.