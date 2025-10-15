ZIEN! De nieuwe Mercedes-Benz Vision Iconic, 'ontwerp beïnvloed door Mercedessen uit het verleden'
Die Mercedes uit het verleden kennen we nog wel
In de Formule 1 draait Mercedes dan misschien niet geweldig, ondanks winst in de laatste race, maar in de Duitse fabrieken draait Mercedes ouderwets op volle toeren. Zo rolde daar gisteren de nieuwe Mercedes-Benz Vision Iconic uit en dat ding is, met invloeden uit het verleden, niets minder dan een onwijs gave BAK. Een heuse lange neus naar Franse, Italiaanse, Japanse, Chinese en Amerikaanse auto's. Een soort Batmobiel, hoewel de Mercedes volgens sommigen veel meer weg heeft van de jaren 30-Benz 770. Laten we het erop houden dat het uitstekend nieuws is dat Duitsland in meerdere opzichten weer wat ambitie toont, maar dat we tegelijkertijd best zijn opgelucht dat deze wagen niet dakloos is en dat Duitsland momenteel het antoniem van een charismatische leider kent. Meer BEELD hieronder.
They've almost got it. Next: pic.twitter.com/XY5DyunnQb— X Trails (@dzajic) October 14, 2025
Ja mooi ding
NEW Mercedes-Benz Vision Iconic! 🤯 pic.twitter.com/1eE6lvtzO0— Mr.Automotive (@mr_automotive_) October 14, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Vanaf vandaag: het jaarlijkse flitsgraaien
SCHATJE, mag ik je foto?!
Europese verkoop Jaguar: -97 %
Go woke, go broke
Wat is een ZWARE AUTO volgens media
Personenauto's worden volgens het CBS steeds zwaarder. Maar wat is nou een zware auto? Dat weten we op basis van de foto's
Man die auto in brand stak op Dam dood
De man die een auto in de fik stak op de Dam is dood
Vandaag GEEN pech krijgen: staking automonteurs
ALSOF ONS MOTORSTORINGSLAMPJE OOK EEN DAG STAAKT