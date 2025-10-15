In de Formule 1 draait Mercedes dan misschien niet geweldig, ondanks winst in de laatste race, maar in de Duitse fabrieken draait Mercedes ouderwets op volle toeren. Zo rolde daar gisteren de nieuwe Mercedes-Benz Vision Iconic uit en dat ding is, met invloeden uit het verleden, niets minder dan een onwijs gave BAK. Een heuse lange neus naar Franse, Italiaanse, Japanse, Chinese en Amerikaanse auto's. Een soort Batmobiel, hoewel de Mercedes volgens sommigen veel meer weg heeft van de jaren 30-Benz 770. Laten we het erop houden dat het uitstekend nieuws is dat Duitsland in meerdere opzichten weer wat ambitie toont, maar dat we tegelijkertijd best zijn opgelucht dat deze wagen niet dakloos is en dat Duitsland momenteel het antoniem van een charismatische leider kent. Meer BEELD hieronder.