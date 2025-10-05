achtergrond

LIVE! GP van Singapore met koelvest aan

Hoeveel Safety Cars gaan we krijgen?

Vandaag kan zomaar de dag zijn dat het WK weer spannend wordt. De dag waarop Norris en Piastri mekaar woedend ten onder beuken, waarop Max Verstappen zegeviert en richting McLarens klimt om ze de definitieve schijterij aan te jagen (als ze die van de broeierige buitenlucht nog niet hadden), de dag waarop ALLES INEENS ANDERS IS. Maar ja, die vreselijke Russell zit er misschien wel voor in bocht één en dan gaat Verstappen doorgaans over de grens en dan kan het zomaar allemaal misgaan en dan lachen de McLarens toch weer het laatst. Nee, niet aan denken, Verstappen gaat het doen vandaag. Wij voorspellen winst voor Verstappen. Blijven hydrateren alstublieft want we schakelen LIVE naar Marina Bay voor het tropische F1-spektakel van de GP van Singapore!

UPDATE - Russell wint GP van Singapore! Max 2 en Norris DRIE.

Tags: Formule 1, Max Verstappen, Singapore, Race
@Dorbeck | 05-10-25 | 14:00 | 251 reacties

