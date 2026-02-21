Kijk mensen, iedereen kan de hele tijd wel zeuren over dat het door de komst van azc's onveiliger wordt, maar in Nijmegen DOEN ze er tenminste iets aan. In de buurt van de Professor Korsstraat komt een AZC met 300 bewoners (protest valt mee, red.) vlak naast een studentencomplex. Vragen om problemen zegt u? Nou niet in Nijmegen, want daar krijgen bewoners geen 1000 euro, maar een maatregel waarvan iedereen snapt dat die echt zoden aan de dijk zet: fellere verlichting. Nu maar hopen dat de aannemers in Nijmegen wat beter werk leveren dan die in Amsterdam. Lekker gewerkt gehaktbal Bruls!