Nijmegen veilig. Gemeente start proef met fellere openbare verlichting in buurt waar azc komt
Dat is daadkracht, dat is Bruls
FOTO (ANP) - Niet de verlichting uit het verhaal
Kijk mensen, iedereen kan de hele tijd wel zeuren over dat het door de komst van azc's onveiliger wordt, maar in Nijmegen DOEN ze er tenminste iets aan. In de buurt van de Professor Korsstraat komt een AZC met 300 bewoners (protest valt mee, red.) vlak naast een studentencomplex. Vragen om problemen zegt u? Nou niet in Nijmegen, want daar krijgen bewoners geen 1000 euro, maar een maatregel waarvan iedereen snapt dat die echt zoden aan de dijk zet: fellere verlichting. Nu maar hopen dat de aannemers in Nijmegen wat beter werk leveren dan die in Amsterdam. Lekker gewerkt gehaktbal Bruls!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Lochem bouwt azc, omwonenden krijgen € 1.000 'om hun eigen veiligheid te regelen'
Foto: Dirk en Tineke uit Lochem brengen het kanon in gereedheid
SURPRISE! Nationale ombudsman: er werd niet naar bewoners geluisterd bij plannen azc Albergen
Dat krijg je met een dorp vol ONGEÏNFORMEERDE RACISTEN
Goh. Gemeenten zeggen massaal nee, nee, nee tegen een azc
Terwijl: wie wil er nou geen azc?
Timmerfrans over azc in zijn buurt: "Ik merk er nooit wat van"
Ja dan is er niks aan de hand natuurlijk