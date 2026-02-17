achtergrond

Lochem bouwt azc, omwonenden krijgen € 1.000 'om hun eigen veiligheid te regelen'

Foto: Dirk en Tineke uit Lochem brengen het kanon in gereedheid

Veel overlast door stelende en inbrekende asielzoekiërs in het Brabantse Overloon en toen zei de gemeente: "Koop maar een goede hond." Ja, koop maar een goede hond. Tikkie omgekeerde wereld maar hey! In die categorie: nu bouwt Lochem (Gelderland) een azc en omwonenden krijgen € 1.000 'om hun eigen veiligheid te regelen'. We weten dat er gezeik komt, en de wijkagent kan het niet belopen. Zet maar een hek om je huis, koop een hond, camera's, lampen, slotgracht met krokodillen, ophaalbrug, valhak, potten met kokende olie bij de schietgaten van je huis, kanon, enz. De gemeente Lochem in een disclaimer: "De gemeente is niet verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast door de opvanglocatie." Tsja. We willen die asielzoekers wel echt HÉÉL GRAAG he.

Tags: azc, asielzoekers, lochem
@Mosterd | 17-02-26 | 13:30 | 374 reacties

