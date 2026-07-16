Een voorbeeld van waar personeelstekort GOED voor kan zijn. De Politieacademie kampt met een tekort aan examinatoren, waardoor boa's niet jaarlijks getoetst kunnen worden, waardoor ze hun bevoegdheid voor een geweldsmiddel kwijt dreigen te raken. Boa's zijn een soort agenten die geen agent zijn, maar wel doen alsof ze agent zijn: als u tijdens carnaval starnakel op het Stratumseind staat lopen er heel veel van die lui, ze hebben 'FBI' op hun pak. Nu geef je een aap geen pistool en je geeft een boswachter ook geen Browning M2 .50 Cal maar blijkbaar geven we boa's wel wapenstokken en pepperspray. Dat is echt alleen maar nodig omdat politieagenten niet of nauwelijks (mogen) ingrijpen en het NS-alarmnummer 0613181318 eerst een halfuur gaat terugbomen of je het niet zelf kan oplossen - en dan lig je al aangerand op de treinplee. Nou en dáárom geven we boa's dus een wapenstok, een heel slecht idee, want het is gewoon je buurman die vroeger Aardrijkskunde gaf aan 1 mavo/havo, daar werd weggepest omdat hij de boel uit de klauwen liet gieren en nu denkt dat-ie het op straat allemaal kan uitmaken. Lang verhaal kort, de enige leuke boa is een dier.