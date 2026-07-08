Dit is mooi, goed en bovendien ook slim. Allemaal mensen, die naar de sportschool gaan om een aantrekkelijk figuur te kweken, doen er goed aan dat aantrekkelijke figuur niet in de sportschool te laten zien. Sterker nog, een verbod hierop zou een huisregel van iedere zichzelf respecterende sportschool moeten zijn. Om naleving van die huisregel te garanderen zouden sportscholen bijvoorbeeld een ordedienst kunnen samenstellen, die stok- en/of vuistslagen uitdeelt aan sletjes en hoeren, maar bijvoorbeeld ook aan mannen die kijken naar sletjes en hoeren. Zo'n ordedienst zou van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat moeten patrouilleren, en voor noodgevallen ook uitgerust kunnen worden met stroomstootwapens. Het mooiste dat een vrouw kan zijn is rustig, bescheiden en beschaamtevol (sic). Waarom helpen we die mokkels daar niet gewoon een handje bij?