Basic-Fit heeft ruim 5,8 miljoen leden in 12 verschillende landen. En geen van die leden gaat daadwerkelijk naar Basic-Fit om te sporten want zo werkt een lidmaatschap van een sportschool nu eenmaal. Moeten die leden zelf weten natuurlijk. Het punt van zo'n lidmaatschap is sowieso dat u dan kunt zéggen dat u lid bent van de sportschool, wat veel meer waard is dan een compliment krijgen over uw smalle koppie, uw stierbrede borstkas of uw gespierde rechterarm (huh waarom alleen rechts?). Maar dat dubbelleven, dat schijnbestaan, ligt nu op straat door een hack bij Basic-Fit, waar de gegevens van ongeveer 200.000 leden (lol) zijn gelekt. Gaat om lidmaatschapsinformatie, namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en bankgegevens. Maakt dat wat uit? Misschien. Het ergste is alleen: door dit nieuws moet u met uw gedrongen lijf weer een maandje ECHT GAAN.