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GOH. Sisverbod blijkt symboolpolitiek, in 2 jaar maar 6 boetes uitgedeeld

Wie óók sissen: boa's

pssst

Wie dacht dat het door een sisverbod afgelopen zou zijn met sissen naar vrouwen die dacht: verkeerd. Er wordt namelijk nog steeds massaal door deze en gene gesist naar vrouwen. En dat niet alleen, ook andere vormen van seksuele straatintimidatie gaan verrassend genoeg onvrolijk door. En dat niet alleen, want een proef met speciale sisboa's in zeven gemeenten blijkt helemaal geen unaniem belachelijk groot succes. Het AD schrijft: "Het aanpakken van gesis en andere seksuele straatintimidatie door speciaal getrainde boa’s blijkt een mislukking. Een proef in zeven gemeenten, waaronder grote steden als Rotterdam, Tilburg en Utrecht, heeft in twee jaar tijd zes boetes opgeleverd." ZES (6) hele boetes in TWEE (2) hele jaren. Dat zijn er 0,25 per maand! Toch laten gemeentes zich niet zomaar wegsissen, een gemeentewoordvoerder uit Utrecht zegt gewoon door te gaan met de proef: "Hiermee geven we een duidelijk signaal." Een overduidelijk signaal inderdaad: aan speciale sisboa's hebben we in de strijd tegen seksuele straatintimidatie net zoveel als aan theatervoorstellingen.

Tags: sisverbod, psst psst, pssssst, boa's, symboolpolitiek
@Dorbeck | 08-06-26 | 09:00 | 174 reacties

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