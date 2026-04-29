Mooi nieuws voor iedereen, die niets te verbergen heeft. De Europese Commissie wil namelijk al dat de lidstaten voor het einde van dit jaar (2026 dus, niet 1984, we gaan al, red.) gebruik gaan maken van de Europese leeftijdsverificatieapp. Dit, om ervoor te zorgen dat kinderen niet op schadelijke sites komen zoals Facebook, Instagram en andere verschrikkelijke paginae terechtkomen (aangejaagd door dit soort quasi-wetenschappelijke angstzaaierij). Want je moet er toch niet aan denken dat een meisje van 14 opeens geconfronteerd wordt met een post van Nienke 's Gravemade of iets ander schadelijks. Echt een ontzettend goede reden om iedereen (!) die in Europa (!) op het internet(!) wil te verplichten (!) zijn ID-bewijs te scannen (!) in een door de EU ontwikkelde (!) app. "Maar de Europese techniek kreeg de laatste tijd wel kritiek. Zo werden zwaktes gevonden, waardoor de app niet zo veilig bleek als hij zou moeten zijn. Volgens Virkkunen is de app nog altijd "in ontwikkeling, maar wanneer deze in de lidstaten wordt ingevoerd, zal deze uiteraard volledig veilig zijn". De code van de app wordt vrijgegeven voor iedereen, zodat deskundigen kunnen meekijken met de veiligheid." Ah nee, dan komt het goed. We weten namelijk allemaal hoe zorvuldig de Goede Mensen van Onze Overheid met onze data omgaan. Toch? Toch? Toch?