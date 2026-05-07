FOTO - United Arab Emirates (UAE) Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan (R) meets with the European Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas to discuss bilateral ties and regional developments, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, on April 9, 2026.

Mooi nieuws voor iedereen die zich afvraagt of de EU nog iets nuttigs gaat doen met de 2,2 biljoen euro die ze de komende zes jaar uit wil geven: het geld verdwijnt niet allemaal in een put. Sommige landbouwsubsidies komen namelijk terecht bij mensen die het écht goed kunnen gebruiken, zoals de familie Al Nahyan uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is de machtigste koninklijke familie van de VAE, met een geschat vermogen van 270 miljard euro. Zij ontvingen, via dochterbedrijven, maar liefst 71 miljoen euro aan landbouwsubsidie volgens de Birtse Grauniad, voor hun boerderijen in Roemenië, Italië en Spanje. Je moet er toch niet aan denken dat er iets anders met dat geld zou zijn gebeurd, bijvoorbeeld dat het in de zakken van de Europese Nederlandse belastingbetaler zou blijven zitten. Dan zouden die er alleen maar vapes van kopen of boeken van Sarah J. Maas of andere onzin. Was het maar alvast Europadag, dan konden we de EU hier lekker voor bedanken.