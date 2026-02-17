Soms maak je je erg druk om misstanden die heel ver weg plaatsvinden, terwijl het grootste leed zich vlak onder je neus voltrekt. De Commissie toezicht financiën politieke partijen, u heeft er misschien nog nooit van gehoord, wil namelijk maar liefst TWEE TON af gaan pakken van BIJ1, de enige partij in Nederland die zo veel interne ruzies heeft dat niemand meer weet wie waar voor verantwoordelijk is zich verzet tegen onrecht. Alleen maar omdat BIJ1 geen stukken heeft aangeleverd waarin staan wat er met die subsidie is gebeurd! Weten ze bij die commissie dan niet dat er ook culturen zijn waarin het juist wordt gewaardeerd als je twee ton opmaakt van andermans geld zonder ook maar het minste begin (zie: Democratie, Forum voor) van een verantwoording? Het is natuurlijk ook ontzettend validistisch om cijfers te eisen van een club waarin je zonder dyscalculie of een andere mentale beperking niet eens wordt toegelaten. Straks willen ze zeker ook nog dat BIJ1-raadsleden op komen dagen tijdens vergaderingen, coherente standpunten ventileren en/of stoppen met het verheerlijken van antisemitisch geweld. Kom nou. Hoog tijd dat het systeem van Nederlandse partijsubsidies wordt gedekoloniseerd en de subsidies worden uitgedeeld op basis van een eerlijk systeem, bijvoorbeeld dat het meeste geld gaat naar degene die de beste vriendjes is met John Leerdam. Wij wensen Tofik Dibi veel succes is zijn strijd tegen deze onmenselijke maatregel en hopen dat hij leuke dingen heeft gekocht van die twee ton. Vanavond zit Sylvana Simons bij Pauw & De Wit om uit te leggen hoe het toch allemaal zover heeft kunnen komen ergens anders verontwaardigd over te zijn.