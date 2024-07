Toen het die zomer duidelijk werd dat de CDA-top tijdens de onderhandelingen over Rutte I niet afkerig was van een gedoogconstructie met de PVV kwamen bezorgde leden op donderdag 12 augustus 2010 met een manifest: partijleider Maxime Verhagen moest uit de onderhandelingen stappen. Leden werden opgeroepen de verklaring te ondertekenen; een week later boden de initiatiefnemers de handtekeningen aan partijvoorzitter Henk Bleker aan. Slechts 1000 CDA’ers bleken te hebben getekend. Een gekscherende tegenpetitie vóór samenwerking genaamd Wij staan achter het CDA haalde net zoveel handtekeningen op. De tegenstanders zeiden er op een congres op terug te zullen komen. Dat werd die epische Poolse landdag in de Rijnhal in Arnhem waar uiteindelijk een ruime meerderheid vóór de samenwerking stemde.

Dat waren andere tijden, terug naar de onze. Stukje in de courant zaterdagavond: de petitie van bezorgde VVD’ers tegen samenwerking met de PVV is ‘meer dan duizend keer’ ondertekend. Waar ontevreden CDA’ers 14 jaar eerder in een week tijd 1000 handtekeningen ophaalden, doet de liberale evenknie er drie weken over.

In een andere juichende DPG-krant zegt oud-VVD Kamerlid Pim van Strien tevreden te zijn met zijn initiatief: “We hebben nu momentum, en dat moeten we wel houden. Als leden houden wij onze eigen regie en tempo.”

Deze ochtend om 10.00 uur is de petitie dankzij de gratis reclame in de Vlaams-Nederlandse kranten inmiddels 1344 keer getekend. Maar dat zijn lang niet allemaal VVD’ers. Want ondertekenaars moeten – en dat is best eerlijk van Van Strien cum suis – aangeven of ze (oud) VVD-lid zijn. En dan blijkt het om slechts 834 VVD’ers te gaan waarvan een deel dus niet meer lid is.

Da’s 3,7 procent van de ruim 22.000 leden die de VVD rijk is.

Met je momentum.