Tip van ons voor als u een keertje een feestje hebt en u absoluut niet wilt dat het gezellig wordt: nodig het Republikeins Genootschap uit. Of als u een keer in slaapt wilt vallen maar het gaat niet: verdiep u eens in de vraag waarom het Republikeins Genootschap zich tegenwoordig niet meer Republikeins Genootschap noemt maar 'Republiek' (Republiek Dor-de-recht, red.). En nou hebben ze iets nieuws bedacht. Willem-Alexander die krijgt veels te veel geld (is wel zo) en hij moet naar bijstandsniveau. Of nee naar de Balkenende-norm. Oftewel: zo'n beetje wat de baas van de KRO-NCRV verdient. Alsof die arme Willy niet genoeg voor paal staat met zo'n pauper Videolandserie en een glazen koetsie. Ze zien hem aankomen in zijn Dacia Duster als hij bij het volgende staatsbanket met Marc van der Linden en kornuiten Deluxe gourmet mini-biefstukjes van de Aldi seveert. Voor je het weet moet hij nog make-up gaan verkopen op Instagram zoals zijn debiele nichtje. Enfin waar ging dit topic ook alweer over? Oh ja! Zaterdag Koningsdag! Emmen!!! Zin in!!!