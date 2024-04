A10-blokkade: zaterdag 27 april, Koningsdag! In een brief vragen we Koning Willem-Alexander zich uit te spreken tegen fossiele financiering. ING, #StopFossieleFinanciering #Klimaatrechtvaardigheid ! Persbericht: extinctionrebellion.nl/extinction-reb… Info & training: a10blokkade.nl

Maar natuurlijk. Bij Extinction Rebellion hebben ze nu bedacht dat het tijd wordt dat DE KONING zich uitspreekt tegen fossiele financiering. De Koning. Koning Willem-Alexander. Willy. De Wilster. Die de hele dag lintjes knipt, in VR-brillen kijkt en op de foto gaat met andere Bekende Nederlanders. Daarnaast wil Extinction Rebellion dat de Markies van Carabas zich uitspreekt over hoe laat ze vrijdag naar bed moeten (na half elf graag!), dat Meneer de Uil uit de Fabeltjeskrant stelling neemt in het debat over hoeveel mayonaise ze bij de friet krijgen (meestal te weinig) en dat Pino zich solidair toont met klimaatslachtoffers wereldwijd door voor eens en voor altijd zijn snavel te houden. En anders! Dan gaan ze de A10 blokkeren! Nou veel succes makkers, gaan wij de stad in, schik maken, bier drinken, plezier hebben met wél leuke mensen, plaatjes van James Overlast scoren op de vrijmarkt en allround genieten van het leven.