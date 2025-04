We weten dat de zon gaat schijnen en alles mag op: LINTJESDAG. Vandaag meer dan 3.400 mensen die een lintje krijgen voor hun inzet voor de samenleving, bijvoorbeeld als ze zich jarenlang onbezoldigd hebben ingezet voor het COA en asielzoekers. Een kanttekening vanuit Het Kapittel voor de Civiele Orden (een van de laatste haltes van de baantjescarrousel waar uitgerangeerde figuren als Ank Bijleveld in de herfst van hun loopbaan nog een paar jaartjes de maximale Schaal 18 van de cao rijksambtenaren naar zich toe kunnen schuiven): weinig onderscheidingen voor 'vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond'. "Sommige bevolkingsgroepen zijn mogelijk minder bekend met de mogelijkheden en de voordrachtprocedure." OF...? Enfin, iedereen die vandaag wél op het gemeentehuis mag komen omdat een of andere stempelmachine een handtekening heeft gezet: van harte gefeliciteerd & bedankt voor alles wat u voor Nederland hebt gedaan!