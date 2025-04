Is dat even een fijn bericht voor de koning! Hij zit hoogstwaarschijnlijk alweer in Griekenland aan het pils vakantie te vieren en zich een beetje op te laden voor een verplicht bezoekje Doetinchem, maar nu uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat hij, zijn vrouw en de monarchie AN SICH populairder zijn dan ooit dan de afgelopen jaren, laat hij subiet nog twee flessen champagne aanrukken (wat maakt het uit dat het ochtend is, hij is de koning). De reden dat het volk de monarchie weer wat meer omarmt: Donald J. Trump. De Nederlander heeft liever 'een wat saaie vorst' dan iemand als de Amerikaanse president. "Het zou een nare droom zijn als je iemand als Trump als president krijgt", en daarmee lijkt de kans om ons land great again te maken verkeken. De stijging komt na wat door de jaren heen toch een trend van dalend vertrouwen. In 2024 stond de steun zelfs op een extreem lage 52%. Dit jaar is dat percentage gestegen naar 59%. En dat betekent een extra blije, zelfverzekerde Willem-Alexander op Koningsdag: het record wc-pot-werpen kan zomaar worden gebroken, meerdere hele ontbijtkoeken zullen worden weggehapt, een ongekend aantal spijkers zal worden uitgepoept en misschien geeft hij Máxima zelfs een zoentje in het openbaar. Uw koning hoeft niet langer op eieren te lopen en zal eens even laten zien dat hij uw steun waard is!