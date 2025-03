Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8

Het is beslist geen ijdele, ietwat krenkingsgevoelige man, maar wel een kunstliefhebber en in die hoedanigheid viel hem toch iets op aan het bovenstaande schilderij in het State Capitol te Colorado. De gevierde kunstcriticus schrijft:

Even hoor, het is toch een PRIMA SCHILDERIJ of missen we echt iets. Maar we krijgen er na de breek die magistrale beelden van Trump bij de Division I NCAA wrestling championships voor terug dus wat maakt het allemaal ook uit dat er een keer een schilderij scheef hangt.