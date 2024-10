Ziet u die foto hierboven? Dat is dus Marco Deen. Sommige mensen vinden Marco Deen een ontzettende koning, maar om eerlijk te zijn zijn dat maar heel weinig mensen. Andere mensen vinden Geert Wilders weer een koning, en dat zijn juist heel veel mensen. Dus toen Geert Wilders aankondigde dat hij samen met Marco Deen een amendement ging indienen over het salaris van de Koning hoopten wij dan ook dat Wilders daar even hoogstpersoonlijk een robbertje over ging debatteren met premier Schoof. Maar helaas pindakaas, of beter: och neen, Marco Deen. Die voert dus het woord namens de PVV in het debat met de minister-president over het salaris van de Koning, dat zoals u weet een erg hoog salaris is. Maar eerst krijgt u nog Jesse Klaver en Thierry Aartsen komt ook ook nog en die Ergin-knakker van DENK ook dus het glas is toch een beetje halfvol. De Koniklijke Familie zelf is in ieder geval niet onder de indruk en neemt het er gezellig van in Zuid-Amerika. En nu allemaal uit volle borst: VAN! ONZE! BELASTINGCENTEN!