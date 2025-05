Hebben ze het nog wel eens over belangrijke onderwerpen in Den Haag, vroeg Duider des NPO's Arjan Boorlander zich af. En alsof een duveltje en/of de Kameragenda er mee spelen gaat het nu ergens over, en wel over De Sitiuatie In Het Midden-Oosten. Het kan dus een beetje over Oom Donald, maar vooral toch waarschijnlijk over De Streep In Het Zand. U weet wel, die streep die Caspar Veldkamp trok, die Dick Schoof vervolgens nog een keer overtrok, en waar Geert Wilders over op zijn strepen ging staan. Daar is nu een debat over, zonder Geert Wilders maar met Raymond de Roon, en met majoor Jan Paternotte, vaandrig Piri van GroenLinks-PvdA en met generaal Veldkamp zelf natuurlijk. Den Haag waarschuwt Netanyahu voor de laatste keer na de breek!