Sjonge jonge jonge, werkelijk niet te geloven dit. De dragende motivering voor het bestaan van NSC lijkt een beetje weg te vallen. De nieuwste peiling van EenVandaag valt in twee woorden samen te vatten: drie zetels. Dat zijn er zes minder dan de vorige maand, en toen had er al een ingrijpende inperking van het aantal NSC-kiezers plaatsgevonden. Misschien is het een idee om peilingen voortaan alleen nog in zwartgelakte vorm te openbaren, zodat burgers vrijuit Pieter Omtzigt kunnen adviseren een functie elders in de Tweede Kamer te zoeken. Zou trouwens wel heel grappig zijn als er nu ergens een oude video opduikt van een NSC'er die peilingen wil verbieden hè?