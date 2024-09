Kijk. Het eigen risico in de zorg is niet afgeschaft, de eerste hulp in Heerlen gaat waarschijnlijk alsnog dicht en de koopkrachtplaatjes moesten van de VVD allemaal een tikkie somberder, maar denkt u maar niet dat Geert Wilders zich met zijn 37 zetels alleen maar richt op de asielcrisis en niks gaat regelen (dan gaan wij dat ~, red.) voor de mensen in het land. Hij wil namelijk keihard bezuinigen op het salaris van de best betaalde ambtenaar van Nederland en dient een amendement in bij de begroting van zijn eigen kabinet. Fun fact: de begroting van de Koning is een van de weinige dingen die rechtstreeks vallen onder premier Schoof. Een eventuele besparing levert de Staatskas maar liefst 78.000 euro op, oftewel ongeveer de helft van het salaris van Dion Graus. Je zou dus kunnen zeggen: symboolpolitiek over een symbolische functie, maar eigenlijk weten we niet eens waar dit een symbool van is, van Wilders' alfa-status op de parlementaire rots ('ik doe wat ik wil, even premiertje pesten'), of juist van zijn onmacht op alle substantiële dossiers ('nou mag ik dan please een paar centen van de koning afpakken, vinden jullie dat dan wel goed?')? Hoe dan ook, wij hebben zeteltjes geteld: 37 van de PVV, plus 25 van de republikeinen bij GLPvdA, plus 9 van de republikeinen van D66, plus 5 van de SP is HOPPA 76, MEERDERHEID. Het is maar goed dat de vrouw van die arme Wim-Lex veel verstand heeft van financiële gezondheid!