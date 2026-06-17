Tom Berendsen mensen, onthoud die naam. Met de T van Tomeloze inzet, die hij levert, de O van ONZE Onafhankelijkheid, die hij gaat verzorgen en de M van Menens, wat het nu dus is. "Het is geen luxe maar noodzaak om onszelf te kunnen verdedigen als we onder druk komen”, zegt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) tegen De Telegraaf. „We willen in 2030 genoeg macht en kracht hebben om ons eigen grondgebied te kunnen beschermen.”" Pats boem duidelijk Tom Berendsen. Tru... (Ho wacht wel 'de Amerikanen' zeggen anders wordt Trump boos, en dat kunnen we ons niet veroorloven, nou ja, NOG NIET, wacht maar af hoe we erbij zitten na VIER JAAR TOM BERENDSEN DE RAMBO VAN BREDA) De Amerikanen kunnen het wel vergeten met hun geopolitieke invloed als Tom Berendsen zijn sceptertje vier jaar lang heeft gezwaaid, dan liggen er geen Amerikaanse kernwapens meer in Volkel maar Ned.. nou ja Franse kernwapens in Gilze-Rijen! En als er dan ergens een paar vervelend ayatollahs opduiken dan worden die door de Tom Berendsen B-52 Squadron gewoon het stenen tijdperk in gebombardeerd. Venezuela mag plannen gaan maken voor een NEDERLANDSE INVAL VANUIT DE ANTILLEN in plaats van andersom als Nederland klaar is Berendsenmaxxing. Xi Jinping, Poetin, ze gaan het allemaal in de broek doen voor Tom Berendsen patriot!

Overigens.

De laatste politieke discussie in Nederland die tot een concrete oplossing leidde was die over het luchtalarm, en de oplossing was toen: we halen het geld ervoor gewoon weg bij Defensie. Nou succes met je onafhankelijkheid Tom Berendsen.