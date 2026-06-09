GEWELDIG NIEUWS VAN GEWELDIGE BRONNEN VAN DE GEWELDIGE NOS. HET LUCHTALARM BLIJFT. DAT GAAT DEFENSIE BETALEN, WAT HILVERSUMS IS VOOR DAT U, DE BELASTINGBETALER HET ZELF BETAALT. MAAR WAT ZOU DAT. HET LUCHTALARM, DAT EERST WEG ZOU GAAN, TOEN TOCH ZOU BLIJVEN DANKZIJ JOOST 'ALARMSCHIJF' EERDMANS, TOEN WEER WEG ZOU GAAN, BLIJFT ALSNOG. DAT WORDT DUS WEER IEDERE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND OM EXACT TWAALF UUR 'S MIDDAGS LACHEN GIEREN BRULLEN OM DIE LEUKE COLLEGA DIE ZICH AFVRAAGT WAT ER ZOU GEBEUREN ALS DE RUSSEN NU ZOUDEN KOMEN. WIEUW WIEUW WIEUW HOERA.