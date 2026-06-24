Hoera weer treinen - o nee toch niet
Goedemorgen 'beste' reizigers!
Goed nieuws voor iedereen die vandaag toch niet met de trein was gegaan. De treinen rijden weer minder, nadat de gele rups een ochtend helemaal niet heeft gekropen. Het ov-personeel staakte tegen bezuinigingen en het schoonmaakpersoneel (nooit geweten) staakte gezellig mee. Nu, om 08.00, wordt het bus-, tram- en metroverkeer weer opgestart. Treinverkeer blijft een dingetje: de dienstregeling is aangepast omdat het een tikkie warm is. Jammer zeg, want we hadden nèt zo'n zin om als sardines in een blik 35 euro te moeten betalen voor een aircoloos ritje staan tussen het afval.
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