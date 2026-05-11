Totale pyrrusoverwinning voor duizend arme Nederlanders, meer specifiek duizend arme Amersfoorters, want die zitten door een proef van de NS vanaf 1 juli opgescheept met een treinpas waarmee ze gratis met een NS-trein kunnen reizen. En dat is toch een beetje alsof je een gratis zak Nibb-It-ringen krijgt van de super, gratis naar een wedstrijd van Ajax of NAC mag, je fatbike het vreemd genoeg alleen in het Vondelpark doet of alsof je een gratis patatje kunt afhalen bij een TikTok-tent waarvoor je wel eerst drieënhalf uur de TikTok-rij in moet (sterven). De NS maakt arme mensen immers nog armer, en dan hebben we het niet alleen over een illusie of een ervaring, dan hebben we het over levenslust. Mooiste is nog dat de NS in ieder geval de indruk wil wekken dat die treinen altijd op tijd zullen rijden, de naam van de speciale pas is namelijk de: VOORUITPAS.