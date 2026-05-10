Sinds Assad de winter van zijn carrière beleeft in een Moskouse tandartspraktijk, zien we Syrië steeds verder opklimmen de vaart der volkerenmoord volken. Stapje voor stapje keren de Westerse geneugten des levens er terug. Onlangs zagen we voormalig terrorist en huidig president al-Sharaa al de tijd van zijn leven beleven met cheerleaders in een hypermoderne basketbaltempel. Nu heeft nieuwe bewind heeft betalingen met Visa en Mastercard goedgekeurd, dus kunnen de Syriërs hun kaartjes voor het basketbal zelfs MET EEN PASJE afrekenen. Dan doe je weer helemaal mee in de wereld. Wat is Syrië toch weer een gezellig land. Wie wil daar nou niet op vakantie? Of misschien zelfs: naar terugkeren.