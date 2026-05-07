Er is ook goed nieuws. Cheetos gaat stoppen met het verkopen van Nibb-It-ringen, de meest overbodige chipsvariant die er is. Ten eerste zijn er gewoon heel veel soorten chips lekkerder dan Nibbb-It-ringen, zoals Salt & Vinegar chips in iedere willekeurige buitenlandse supermarkt (de beste zijn van Walker's, wanneer komt er nu eindelijk een normale Nederlandse variant in de winkel in plaats van die halfslachtige Tyrell's troep), naturel ribbel chips, (tot voor kort) Croky Bolognese chips, Heartbreakers en natuurlijk Lay's Pickles chips. Er zijn, daar moeten we eerlijk in zijn, ook viezere chipsvarianten dan Nibb-It-ringen, zoals Cream and Chives chips (geen idee of dat nog bestaat maar wat een verschrikkelijk vieze chips is dat), de meeste merken paprika chips, Thai Sweet Chili chips en natuurlijk Tijgernootjes, de Red Bull onder de zoute snacks, vieze troep die alleen maar bestaat vanwege de marketing. Maar het belangrijkste argument tegen de Nibb-It-ringen is dat ze gewoon inferieur zijn aan de Nibb-It-sticks. Die hebben namelijk dezelfde smaak als de Nibb-It-ringen, maar zijn niet ringvormig waardoor je er als volwassen chipseter gewoon mee gezien kunt worden, in tegenstelling tot die kinderachtige Nibb-It-ringen die je dan een beetje om je vinger moet gaan doen in plaats van gewoon in je mond stoppen, of nog erger: aan een dropveter hangen. Drop en chips is sowieso een gore combinatie maar dan ook nog eens nietszeggende veterdrop met nog minder zeggende Nibb-It-ringen, dat slaat echt helemaal nergens op. Fans van Nibb-It-ringen kun je als chipskenner gewoon niet serieus nemen. Goed dat we eindelijk van die onzin af zijn.