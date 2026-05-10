Al die Ajacieden uit Dedemsvaart en Diepenveen en waar ze allemaal vandaan komen, die eens in de twee maanden een keertje naar Ajax gaan omdat ze via een 'salesvriendje' een kaartje hebben gekregen, en dan bij de koffieautomaat lopen te zeiken dat ze alweer geen kampioen zijn geworden. DEGRADEREN JONGENS. Degraderen. Dat is lijden. Niet een keertje tweede of vijfde worden en weten dat er vanzelf weer een revolutie met oud-spelers komt en dat je dan weer kampioen wordt, maar degraderen. Dat je het jaar erop met de buscombi naar de Frans Timmerfrans Thunderdome moet, of naar de Oude Meerpaal Arena, en godbetert naar Helmond. Met je vrienden, die in veel gevallen niet eens je vrienden zijn, maar gewoon een stel gasten met toevallig dezelfde interesse. De Keuken League stinkt, vooral naar pis, de sfeer is lauw, de ontvangst onvriendelijk en de ME'ers zijn nóg opgefokter dan in de Eredivisie - in de Keuken League maaien ze gewoon lukraak om zich heen, er kijkt toch niemand. Je bent voetbalsupporter, gewoon iemand die graag naar een wedstrijdje gaat, en soms nog wel een uitwedstrijdje ook. De KNVB straft louter collectief, de burgemeester begrijpt het niet en de voorzitter van je club is al helemaal een belegen lul. Misschien is het zelfs wel een of andere gare generaal ofzo. Nou, en daar ga je, degraderen dus, de hopeloosheid der dingen, de uitzichtloze hel van de Keuken League, de competitie tussen combimagnetron en kookeiland. Niet meer op zaterdagavond of zondagmiddag naar het voetballen, maar op de vreselijke vrijdag, steevast in de file op de A1, tussen alle Maartens en Michiels die met twee kantoorborrelbiertjes teveel de Skoda Enyaq iV weer bij Samantha in de vinexvoortuin parkeren. Wéér een combi, wéér file, wéér 3-1 eraf en voor je het weet ligt je cluppie ACHT JAAR weg te rotten in de keukenla. Welnu, van harte welkom in het voetbalwalhalla NAC Breda, club van toffe jongens. En wie hier wél voor het voetbal komt: er is nu LIVE Barcelona - Real Madrid, El Clásico, voor de landstitel van Spanje.