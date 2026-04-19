Mister Gold Race is natuurlijk Jan Raas, die de belangrijkste wielerkoers van Nederland een keer of honderd won, en mister Gold Race is toch ook de Belg Philippe Gilbert, die onverslaanbaar was op de Cauberg, en welja, mister Gold Race is ook gewoon Mathieu van der Poel na die fenomenale en onvergetelijke editie van 2019, en mister Gold Race is ook Leo van Vliet, de koersdirecteur, die heel goed is in autorijden zodat Tadej Pogacar niet zo lang in de wind hoeft te fietsen. Maar de enige echte mister Gold Race is natuurlijk toch gewoon Michael Boogerd, het fietsende gebit, Raymond van Barneveld op een Colnago, die samen met zijn broer Lance Armstrong klopte in de editie van 1999 door niet meer op kop te komen omdat hij anders onthoofd zou worden door ploegleider Raas. WELNU, vandaag dus weer, de Gold Race, over al onze mooie heuvels in het Limburgse land. Niet de belangrijkste Klassieker van allemaal, niet de mooiste, niet de zwaarste, niet de langste, niet de meest prestigieuze, maar wel de enige van Nederland. Mathieu van der Poel heeft effe pauze op de golfbaan dus onze troef luistert naar de naam TIBOR DEL GROSSO. Stijlloze voorspelling: allesbeslissend sprintje tussen Remco 'GOD' Evenepoel & Tom Pidcock, gewonnen door die laatste Evenepoel wint solo.

Update - Eerste keer Cauberg zo. Kopgroep van 9. Team van Evenegod boort op kop. Remco gaat winnen he

Update - Evenegod en Skjelly samen naar de meet

Update - GOD WINT DE GOLD RACE