Wielrennen is een simpel spel: 150 topfitte gasten rijden zich urenlang helemaal de vernieling in en aan het einde heeft Tadej Pogacar gewonnen. Zo ging het in Luik-Bastenaken-Luik, zo ging het in de Tour, zo ging het op het WK, zo ging het in de Ronde van Lombardije, zo ging het in Milaan-San Remo en zo ging het in de Ronde van Vlaanderen. Maar! Vandaag rijden de coureurs Parijs-Roubaix, de enige koers die Tadej Pogacar nog niet heeft gewonnen, en toevallig ook de koers die Mathieu van der Poel, bekend van tv, de afgelopen drie keer won. Maar ja. Twee van die drie keer deed Pogacar niet mee en de derde keer ging hij op zijn plaat en werd alsnog tweede. Het begin was al flink zwaar, met Pogi even op achterstand en zojuist heeft hij lek gereden. Extra goed opletten of u een GeenStijl-roze vlag ziet bij het Carrefour de l'Arbre. LIVESTREAM.

UPDATE: Ai. Van der Poel lek in Het Bos