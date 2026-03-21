LIVE! Milaan-San Remo, Mathieu vs. Pogacar

La Primavera

mathieu van der poel bij de ploegenpresentatie van Milaan - San Remo

Ze noemen het de makkelijkste om te rijden en de moeilijkste om te winnen: sprinters, klimmers, puncheurs, tijdrijders, allemaal kunnen ze 'm pakken. De eerste Monumentale Klassieker van het seizoen, met straks nog Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Lombardije. Bijna 300 kilometer langs de Italiaanse kust, je hebt zout op je gezicht en stof in je neus, je ziet de olijfbomen en je ruikt geroosterde sardines met versgebakken focaccia, je bent rozig van de vermentino, de was hangt aan de lijn, basilicum en rozemarijn schieten uit de grond en daar staat weer die ravissante Italiaanse met wie je vanavond naar bed mag, maar eerst op 22 kilometer van de meet de Cipressa (5,6 km tegen 4,1 %) en op 6 kilometer van de meet de Poggio (3,7 kilometer tegen 3,7 %). HOE gaat Tadej Pogacar ONZE Mathieu van der Poel eraf rijden? Nou, dat gaat hij dus niet doen. Hup Mathieu!
Update 16:00 - Geen verschillen bij de drie inleidende heuveltjes, de Tre Capi. Over 10km de Cipressa en dan gooit Slovenië een atoombom (daarover gesproken, Liveblog Iran is hier te volgen)
Update - POGACAR VALT
Update - Philipsen offert zich op voor Mathieu
Update - Tadej rijdt alweer op kop van peloton. Wel geschaafd
Update - VD POEL, POGACAR & PIDCOCK WEG
Update - Poggio. Mathieu eraf, lijkt last te hebben van z'n hand
Update - Pogacar wint. Ongelooflijk

Eerder bij de vrouwen

Tags: sport, wielrennen, mathieu van der poel
@Mosterd | 21-03-26 | 14:30 | 56 reacties

