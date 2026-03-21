Ze noemen het de makkelijkste om te rijden en de moeilijkste om te winnen: sprinters, klimmers, puncheurs, tijdrijders, allemaal kunnen ze 'm pakken. De eerste Monumentale Klassieker van het seizoen, met straks nog Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Lombardije. Bijna 300 kilometer langs de Italiaanse kust, je hebt zout op je gezicht en stof in je neus, je ziet de olijfbomen en je ruikt geroosterde sardines met versgebakken focaccia, je bent rozig van de vermentino, de was hangt aan de lijn, basilicum en rozemarijn schieten uit de grond en daar staat weer die ravissante Italiaanse met wie je vanavond naar bed mag, maar eerst op 22 kilometer van de meet de Cipressa (5,6 km tegen 4,1 %) en op 6 kilometer van de meet de Poggio (3,7 kilometer tegen 3,7 %). HOE gaat Tadej Pogacar ONZE Mathieu van der Poel eraf rijden? Nou, dat gaat hij dus niet doen. Hup Mathieu!

Update 16:00 - Geen verschillen bij de drie inleidende heuveltjes, de Tre Capi. Over 10km de Cipressa en dan gooit Slovenië een atoombom

Update - POGACAR VALT

Update - Philipsen offert zich op voor Mathieu

Update - Tadej rijdt alweer op kop van peloton. Wel geschaafd

Update - VD POEL, POGACAR & PIDCOCK WEG

Update - Poggio. Mathieu eraf, lijkt last te hebben van z'n hand

Update - Pogacar wint. Ongelooflijk