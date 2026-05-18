Rozen zijn rood, oma draagt Libresse, het is een zooitje bij poepclub Vitesse
"De verhoudingen met de buitenlandse aandeelhouders zijn helaas zeer verslechterd"
Voor de honderdmiljoenste keer is het chaos bij Vitesse, de club die eigenlijk niet en toen weer wel en toen weer niet en toen weer wel en toen weer niet en uiteindelijk weer wel mede dankzij een pet & sjaal-supporter in de rechtszaal foebele spelen mag. Maffe Georgiërs, schimmige Russen, vage investeerders, luchtfietserij, stuitende arrogantie en iedere keer als je denkt dat de schijt is opgeruimd valt er een nieuwe lading stront uit de kast, waar ook weer nieuwe strontvliegen op afkomen. Vitesse heeft nog vier van die buitenlandse strontvliegen, die nu aan de KNVB hebben laten weten dat zij de directie en Raad van Commissarissen hebben ontslagen. Vitesse: "Zulke besluiten zijn echter niet rechtsgeldig. De buitenlandse aandeelhouders kunnen zulke besluiten niet eigenmachtig nemen." En tot slot: "Toch blijven wij rustig en roepen iedereen op om ons daarin te volgen. Een goede afloop is nabij." Een goede afloop is nabij! Nu alweer zin in de volgende lading STRONT.
