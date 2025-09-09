Even tot tien tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, gaat niet lukken, wel god-god-gódverdomme, de Vitesse-rechter, bekend van het Vitesse-vonnis en gedoe over dat vonnis, had een FANKAART (Ernems voor clubkaart, red.), het pasje waarmee nepsupporters eens in de zoveel tijd voor belangrijke wedstrijden kunnen proberen een ticket te scoren. Zo'n kreng is vijf jaar geldig en meneer heeft er "drie, vier" keer gebruikt van gemaakt. Dat is nog niet eens het allerergste: de totale engnek nam zijn hele gezin mee. Superleuk zeg, allemaal wijven die grapjes serieus nemen en kinderen die de hele tijd vragen hoe lang het nog duurt. Gádverdamme. "Kan je even gaan zitten, mijn zoontje ziet zo niets." Ja leer ons dagjesmensen kennen, geen enkel respect of begrip voor de regels van de apenrots die de tribune is, nul feeling voor de mild-gewelddadige anarchie die er nou eenmaal heerst. Lekker met uitgeprinte ticket in de hand de dialoog aan gaan over wie precies op welke stoel hoort te zitten. In een gezonde samenleving wordt bij zo iemand gelijk het gebit uit de bek geslagen, maar dit is geen gezonde samenleving, wij maken hem raadsheer. Saneer de KNVB, en als we toch bezig zijn ook maar meteen de rechterlijke macht.