Vitesse, dat er jarenlang met allerlei luchtfietsers, idioten, oplichterij, financieel wanbeleid en waanideeën een pleurisboel van maakte, had ongeveer 1% kans om de proflicentie in het hoger beroep TOCH terug te krijgen - de uitspraak zou vandaag om 12.00 uur online komen. Twitteraars meldden zojuist dat er even online heeft gestaan dat de KNVB de licentie 'onmiddellijk' moet teruggeven aan Vitesse, maar dat bericht werd blijkbaar weer offline gehaald. Op rechtspraak.nl is te zien dat de 'publicatie is ingetrokken' en nu ligt die site er natuurlijk weer uit. Wat kunnen ze wel - GA GEWOON VOETBALLEN.

UPDATE - VITESSE KRIJGT PROFLICENTIE TERUG

Update - Statement Vitesse: "Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloot dat de intrekking van de licentie van Vitesse wordt geschorst en Vitesse en dat de KNVB Vitesse moet toelaten tot het betaald voetbal. Deze opschorting betekent dat de club kan starten aan het seizoen 2025|2026 in de Keuken Kampioen Divisie."

Update - Nu ook officieel op rechtspraak.nl: "Het hof schorst de besluiten van de Licentiecommissie en de Beroepscommissie van de KNVB om de proflicentie van Vitesse in te trekken en veroordeelt de KNVB om Vitesse direct weer toe te laten tot de competities betaald voetbal. Het hof vindt aannemelijk dat in de bodemprocedure die Vitesse is begonnen zal worden geoordeeld dat de besluiten van de Licentiecommissie en Beroepscommissie niet in stand kunnen blijven. Dit omdat ze onder hoge tijdsdruk zijn genomen en daardoor niet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen. Die zorgvuldigheid was wel nodig omdat het gaat om de meest verstrekkende sanctie voor een betaald voetbalclub. Ook vindt het hof voorlopig dat de commissies bij afweging van alle belangen in redelijkheid niet tot onvoorwaardelijke intrekking van de proflicentie hebben kunnen komen. Dit komt omdat het hof anders aankijkt tegen enkele overtredingen van het reglement waarop de besluiten zijn gebaseerd."

Update - Even voor de duidelijkheid: Vitesse keert dus 'voorlopig' terug 'tot er een definitief oordeel is geveld in de aangespannen bodemprocedure'. Zou wel gruwelijk zijn als ze die bodemprocedure verliezen lol

Update - Ondertussen heeft Vitesse nog maar 9 contractspelers, de rest liep al gratis de deur uit. Tip van ons: stel een of andere Russische zakenman aan als directeur. Dan komt het goed

Update - Marcouch: "Leve de rechtsstaat"