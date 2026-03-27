Kijk u dacht natuurlijk dat u vandaag vrij was. Maar nee hoor. Gewoon werken. Samantha thuis met de hond, Fluffer, die bij de grote ochtendwandeling nog geen hoopje heeft gedaan. En u op kantoor, vanochtend dat gezeik van Jeroen van sales moeten aanhoren, eigenlijk is-ie voor Feyenoord maar nu het slecht gaat in Rotterdam is meneer plots fan van ADO Den Haag. Flikker op hoor. Enfin, iedereen is weg, u zit alleen nog met Jeanine van de balie, en Patrick van de zevende, maar Patrick kan helemaal niks en Jeanine speelt Candy Crush op haar telefoon. U begrijpt: beentjes op tafel, blikje bier uit de bedrijfskoeling en dan WIELRENNEN kijken. De E3 Harelbeke, de Mini Ronde van Vlaanderen, de opmaat naar de hoogmis van volgende week. Al die mooie Vlaamse heuvels: de Taaienberg, de Eikenberg, de Kapelberg, DE PATER, de Kware, de Tiegem, u kent ze. ONZE Mathieu van der Poel is de topfavoriet. We drinken Kwaremont. Een euro op Mathieu.