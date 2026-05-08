Makkers wild geraas staken, het is vrijdag, de boel de boel, de baas naar huis, vandaag een keertje niet Samantha de draden laten zien in het serverhok wegens Eurosport achter de command-tab en dan mag er subito een glas Italiaans kantoorbier in. De Giro d'Italia, de meest romantische wielerkoers van allemaal, met die majestueuze roze trui en die prachtige vrouwen en het stof en het zweet en de kleine iele schrale mannetjes die heel veel of heel weinig doping gebruiken. En dat dan allemaal met de eerste etappes in Bulgarije, met voorsprong het goorste land van de EU, alleen getopt door Noord-Macedonië en dat is geeneens EU. Als u in Sofia op de Vitosha Boulevard staat en naar de Cherni Vrah kijkt lijkt het misschien nog wat, maar aan het einde van de avond staat u weer met de poten in de klei van de Fetish Striptease Club en daar lichten ze u op, pakken ze uw geld af, jagen ze op uw creditcard en krijgt u ruzie met de knuisten van de uitsmijters. Ga daar NOOIT heen, het is een rotclub vol dieven, moordenaars, oplichters en schooiers, nog corrupter dan Yordan Letchkov, en de danseressen zijn opdringerig en vervelend bovendien. Dat allemaal van horen zeggen uiteraard! Nu de eerste etappe van de Giro d'Italia, in Bulgarije dus, met finish in Burgas. Twee Nederlandse kanshebbers: Dylan Groenewegen en Casper van Uden, al zal Johnny Milan wel winnen. Proost.