Nu LIVE voor circa 70.000 man in het stadion van Tottenham Hotspur en miljoenen thuis (ook voor u) op Netflix: het megagevecht tussen de Britse bokslegende Tyson Fury en de Dagestaanse sloper en allround creep Arslanbek Makhmudov. Middelste naam van engbek: RUSLANOVICH.

Tyson Fury (37) was na de gruwelijke trilogie met Deontay Wilder (I, II, III) op weg zich in de geschiedenisboeken te schrijven als een van de beste zwaargewichten aller tijden. Fury verloor echter twee keer (I, II) van het Oekraïense fenomeen Oleksandr Usyk, die op 23 mei de ring in gaat met onze kickboksvriend Rico Verhoeven. Niet overklast, maar wel eraf op punten. In de rematch deelde Fury zelfs meer stoten uit (509 tegen 423), maar Usyk landde er meer (179 om 144) en was daarmee een stuk efficiënter. Door de nederlagen verloor Fury dus wel zijn status als beste van een generatie aan Usyk. Na die tweede keer ging hij met bokspensioen en hield hij zich samen met zijn krankzinnige gezin (chaos, hij heeft 7 kinderen) vooral bezig met zijn realityserie At home with the Furys op Netflix. In die serie is ook te zien dat hij een 'ground shaking earth shattering offer' krijgt om opnieuw te vechten, en wel tegen die gekke Dagestaan. Zijn vader Big John is er niet blij mee, en zal ook niet aanwezig zijn bij het gevecht: "He’s just not happy, he does not want me to box. I suppose any parent wouldn’t want their kid to continue to do something they’ve done from being a little kid all the way to being an adult at the end of their sporting age."

Om een beeld te schetsen hoeveel zo'n Fury nou pakt bij een partij: voor het eerste gevecht met Usyk kreeg hij omgerekend circa 100 miljoen euro, voor het tweede gevecht (omdat hij als verliezer de rematch in ging) iets minder, maar nog steeds zo'n 85 miljoen euro.

ENFIN, nu moet hij dus tegen Arslanbek Makhmudov, een 36-jarige Dagestaan die in tegenstelling tot al zijn volksgenoten niet uitblinkt in het grondgevecht, maar zijn tegenstanders met z'n vuisten de ring uit beukt. Om een bokscarrière na te jagen verhuisde hij naar Canada. Van zijn 23 partijen verloor hij er 2: tegen de Duits-Koerdische sensatie Agit Kabayel (geen schande) en van de Italiaan Guido Vianello, die Makhmudov op afstand hield met jabs en hem niet in diens (eendimensionale) spel liet komen. Dat spel: als een sloopkogel naar voren stomen, blijven rammen, en alles verwoesten wat op z'n pad komt. Fury wint veel gevechten dankzij z'n superieure gewicht en kracht, maar dat voordeel heeft hij niet (per se) tegen Makhmudov, die zelf ook 1.98 meter en meer dan 115 kilo is.

Wel in het voordeel van Fury: hoewel hij niet was opgewassen tegen het superieure boks-iq van Usyk, is hij iemand die met zijn klasse, techniek en ervaring te goed zou moeten zijn voor het straight forward geknal van die Dagestaanse berenworstelaar. Berenworstelaar ja, want zoals veel van die maffe Russen (wodka) en Dagestanen (zin om te knokken) nam hij het al eens op tegen een fokking bruine beer. Laatste puntje dan, uit het interview in The Guardian: er zitten in het stadion misschien 60.000 mensen die tegen hem zijn, maar hij heeft genoeg aan 1 helper. "If my God is with me they cannot do nothing to me." Inshallah.

Veel kijkplezier, stijlloze voorspelling: Fury op punten.