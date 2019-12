Joshua vs Ruiz II, daar hadden we zin in en nu is het alweer voorbij. Het lijkt net elke derde zaterdagavond van de maand met de lichten uit.

Highlights uit de bakermat van beschaving bovenstaand! Uitkomst: Joshua herwon na zijn verlies per TKO een half jaar terug alle vijf wereldtitels na een unanieme jury-uitslag van 118-110, 118-110 en 119-109. Tuurlijk, na zo'n dramatische upset hoop je natuurlijk op een evenzo dramatische comeback en geen jury-beslissing, maar goed. Wel gewonnen, en dat terwijl het tijdens interviews in de aanloop soms heus wel leek alsof Anthony z'n vuur gewoon kwijt was. Onderaan de streep is dit ook wel het beste voor iedereen, want bij verlies had Joshua's carrière zo goed als voorbij geweest, en Ruiz staat ook na deze wedstrijd nog altijd onverminderd gunstig in de spotlights. Bovendien gaat Joshua nu alsnog tegen de winnaar van Deontay Wilders vs Tyson Fury II, en dat was al jaren het gevecht dat we écht wilden zien. Na de breek het NSFW-einde van UFC's Alistair Overeem vs de Surinaamse Jairzinho Rozenstruik.

Na een wedstrijd lang winnen landde deze met nog 4 seconden te gaan