Nou, wij sliepen. Maar het wakker worden ging die ochtend vrij snel toen we het internet opende. Dikke Mexicaan als invaller op three weeks notice werd op 2 juni de eerste die cyborg Joshua versloeg, en zaterdag 7 december is het in het altijd gezellige Saoedi Arabië dus tijd voor deel II. Als Ruiz zijn succes herhaalt is Joshua's top dog-carrière eigenlijk wel definitief voorbij, en dat gunnen we hem zeker niet want het is zowel een heer als koning. Bovenstaand de het rituele gloves off-tafelgesprek waarbij de enige regel is dat je de stoel omdraait voordat je erop gaat zitten. Naar verluidt gaat de winnaar van deze aanstaande pot tegen de winnaar van Wilder vs Fury II, ook zin in dus. Na de breek een fenomenale duiding over Joshua's nederlaag van de enige koning die wij formeel erkennen, Gypsy King Tyson Fury: "Andy Ruiz, he's a great example. Little fat pig, comes in on three weeks notice, murdered every donut and taco in the whole of California. And then goes in with a man who's had a 12-week training camp with every sports scientist in the United Kingdom. He broke every ab monitor in sight, he's done every crossfit machine, he's done everything totally correct and had the best nutrition you can get. But the little fat fellow goes in and balls him over in 7 rounds."

Heeft Joshua het vuur nog of is-ie gebroken?