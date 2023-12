De complete bokswereld staat te trappelen van ongeduld met het megagevecht tussen Tyson Fury en Oleksandr Usyk in februari in het verschiet. Twee van de andere supersterren bij de zwaargevechten komen vanavond in actie bij 'the Day of Reckoning' in Saudi-Arabië: de Engelse ster Anthony Joshua stapt de ring in tegen Otto Wallin, de joekel van een Zweed die in zijn loopbaan maar één partij verloor, namelijk van de koning (Fury). Joshua zelf was voorbestemd voor het supersterrendom, tot hij eraf werd geslagen door die dikke Mexicaan, waarna hij twee keer (hier één, hier twee) werd ontmanteld door Usyk en als een hysterische baby door de ring stampvoette.

De andere superster in actie op de heerlijke fight card is Deontay Wilder, het powerkanon uit Tuscaloosa, Alabama, de man met de hardste hand in de bokswereld, een overhand right uit de hel en vooral bekend als deelnemer / lijdend voorwerp bij de mooiste trilogie aller tijden tegen Fury (hier Fury - Wilder I, hier Fury - Wilder II, hier Fury - Wilder III). Hij verloor er twee, plus één keer onbeslist, omdat Fury opstond uit de dood. Wilder vecht tegen de solide Joe Parker, de sparringpartner van Fury, die twee maanden geleden nog vocht op de undercard van Fury en Ngannou. Als Joshua en Wilder allebei winnen komen ze volgend jaar tégen elkaar in de ring in een fenomenaal supergevecht. Ook op de rol: talent Daniel Dubois (die verloor van Usyk) tegen de ongeslagen 'big baby' Jarrell Miller, die een gevecht tegen Joshua door z'n neus geboord zag worden omdat-ie met z'n hand in de snoeppot zat.

Boksen is PPV te zien bij DAZN. Kijk maar, u mag ook lekker bier zuipen, of darts kijken.