Het zal allemaal wel goed zijn voor de bokssport hoor, de manslaaf van Jutta Leerdam die gaat knokken met de bejaardengarnituur van de reservebank van Dana White, en straks weer een uitgerangeerde opa beuken geeft. Als Tyson over een jaar nog leeft, want de komende bokswedstrijd is UITGESTELD. Ja mensen, Mike Tyson is 57, dat is bijna 100, wordt in een rolstoel door het vliegveld gereden en is natuurlijk op GEEN ENKELE wijze meer de nachtmerrie die hij in de jaren 80 was. En natuurlijk zouden wij (waarschijnlijk) niet van 'm winnen. Maar die Jake Paul, die zichzelf de bijnaam 'Problem Child' heeft gegeven, die voor de centen gaat ravotten met iemand die een jaar of 35 geleden op z'n prime zat, en dan heel ruig koketteert dat de fans 'dat willen zien'. Nou nee dat hoeven we niet te zien, we kijken liever Spel zonder Grenzen 1998 terug, of we vreten wel een emmer glas leeg. En het is allemaal heel erg knap hoor, dat deze geëlektrocuteerde poedel een zakenimperium uit de grond heeft gestampt en dat-ie rondjes 30,0 gaat op Jutta Leerdam, maar wat is het tegelijkertijd toch een extreem vervelende zakkenwasser.